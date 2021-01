Este jueves, en una entrevista para Diario Correo, el candidato presidencial por Acción Popular, Yhony Lescano, descartó que, de llegar a ganar las Elecciones Generales, vaya a indultar al expresidente Alberto Fujimori y consideró el tema como “cerrado”.

“Yo creo que es un tema cerrado desde el punto de vista legal. Las Cortes internacionales han dicho que no procede un indulto a una persona sentenciada por delitos de lesa humanidad. Eso hay que cumplir. Nosotros somos un Estado de derecho, donde debe regir la Ley, donde debe regir la norma”, sostuvo.

“En el aspecto objetivo, el señor Fujimori goza de buena salud. Es profesor de la escuela naranja, asesoraba posibles congresistas, candidatos al Congreso. En fin, yo veo que por ningún lado es un tema fundamental que hay que discutirse en el Perú”, agregó.

El excongresista consideró que comentar sobre el tema era quitar de vista otros aspectos de mayor relevancia para el país y calificó de cálculo político lo mencionado por la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en relación a dicho escenario.

“De ahí estar hablando por cálculo político beneficiando a personas que no tienen ninguna necesidad de ser versus la gente que está con tuberculosis, con SIDA y una serie de males que se están pudriendo ahí y sobre ellos nadie dice nada”, remarcó.

Tema Mazzetti

En relación a la posible continuidad de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, el candidato de AP no descartó dicha posibilidad debido a que la pandemia de la COVID-19 seguirá por lo menos durante todo el 2021.

“Yo creo que la doctora Pilar Mazzetti, como otros funcionarios, ya tienen experiencia en este tema, en enfrentar al coronavirus (COVID-19). La democracia es convocar a todos de cualquier tienda política que nos van a ayudar a combatir la pandemia. Yo no estoy diciendo que será la próxima ministra, pero si hay que convocarla, no hay que ser sectario. No descarto que ella pueda colaborar, tiene que colaborar. Es una peruana, una profesional que tiene que contribuir con su país”, comentó.