El congresista Darwin Espinoza (Acción Popular) afirmó que su bancada exigirá llevar a la Comisión de Ética a la primera vicepresidenta del Legislativo, Lady Camones (Alianza para el Progreso), luego que esta afirmara que el grupo parlamentario “es una banda delincuencial” en un audio difundido por CORREO.

En diálogo con Canal N, cuestionó que su colega haya descalificado a su bancada y manifieste que sus integrantes “son delincuentes”, pese a que en otras ocasiones siempre habla de unidad.

“Definitivamente, vamos a exigir eso (que pase a Ética) porque no cualquier colega va a poder salir a insultar, a descalificar a una bancada, a un partido, menos a un congresista, a un colega que viene trabajando por el desarrollo de una región”, expresó.

En ese sentido, Espinoza subrayó que una persona tiene que esperar el resultado de las investigaciones antes de emitir calificativos, más aún con los que Camones se refirió a toda su bancada.

“¿Qué pasaría si mañana la fiscal decide excluirnos de esa investigación porque no tenemos ninguna vinculación con esas acusaciones? ¿Dónde están esos términos que ya se usaron o todos esos señalamientos y acusaciones que están dando por ciertos? Si hay una investigación, hay que respetar las instancias”, acotó.

“Yo soy investigado, es cierto, y me he puesto a disposición de la justicia dándole toda la información que pueda tener para esclarecer mi vinculación. Pero si la señora me señala como delincuente, ella ya me juzgó, ya me evaluó”, sentenció.

Como se recuerda, la legisladora Lady Camones confirmó la veracidad del audio, donde manifestó que la bancada de Acción Popular es una “banda delincuencial” y dijo que su opinión personal se dio en un ámbito privado.

A través de un comunicado, la parlamentaria refirió que dicha opinión se dio en una “reunión estrictamente privada” realizada, hace más de un mes, en las instalaciones de su partido.

“Lamento que las expresiones vertidas en un ámbito privado hayan sido expuestas públicamente, por lo que debo precisar que estas se basan en las investigaciones fiscales a las que se vienen sometiendo a algunos congresistas denominados ‘Los Niños de AP’”, subrayó.

“Los peruanos estamos hartos de los actos de corrupción, siendo este el efecto del comentario vertido”, añadió Camones en el pronunciamiento.

