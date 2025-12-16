El Poder Judicial declaró procedente el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Martín Vizcarra, lo que permitirá revisar la sentencia que lo condenó a 14 años de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo propio.
La decisión fue adoptada por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional mediante la Resolución N.° 35, emitida el 16 de diciembre de 2025.
La condena fue dictada en primera instancia el 26 de noviembre de 2025, tras hallarlo responsable de haber recibido sobornos vinculados a dos proyectos de infraestructura ejecutados durante su gestión como gobernador regional de Moquegua: Lomas de Ilo y el hospital de Moquegua.
En su recurso, la defensa solicitó la nulidad de la sentencia o, de manera alternativa, su revocatoria y la absolución del exmandatario.
En ambos escenarios, se pidió su excarcelación inmediata, mientras que la sentencia también incluyó una inhabilitación por nueve años, el pago de 730 días multa y una reparación civil superior a los 2 millones de soles.
