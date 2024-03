Alberto Otárola, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, dio su descargo luego que Panorama reveló un audio suyo que confirmaría su cercanía y amistad con Yaziré Pinedo, a quien negó en varias ocasiones.

“He tomado conocimiento que desde hace meses tratan de difundir un audio cuyo contenido debe ser corroborado. Reitero que en mi gestión no ha habido ni habrá ninguna contratación irregular”, señaló Alberto Otárola.

El premier reiteró que no tiene problema en que se le investigue. “Como siempre ha ocurrido en mi vida profesional, a mí que me busquen lo que quieran. No soy un corrupto y siempre defenderé lo correcto, precisó.

¿Qué dice el audio de Alberto Otárola?

En el audio se escucha a Otárola solicitarle su currículum vitae a Pinedo Vásquez. “¿Cuándo te dejas ver. Cuándo te veo?”, le señala. En respuesta: “no sé, no me siento bien”.

“Dime, pues, amor, para hablar. Mañana te veo. ¿Te parece mañana?¿ o no puedes mañana?” y Pinedo le respondió que se vería mañana.

Finalmente Otárola le indicó: “escúchame, pero mándame ahorita, en cuanto puedas tu CV, que no sea documentado, ya flaca”.

Audio confirma que Premier Otárola sí conocía a Yaziré Pinedo, contratada en el Estado luego de realizar una visita personal a su despacho. Él le solicitaba su currículum vitae. pic.twitter.com/GLsQkWgrTC — Panorama (@PanoramaPTV) March 3, 2024