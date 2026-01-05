La Municipalidad de Lima informó que el tiempo de retorno vehicular desde Santa María hasta Tocongo, en la Panamericana Sur, ha disminuido en aproximadamente 45 minutos tras la implementación de nuevas estrategias de gestión vial. El alcalde Renzo Reggiardo explicó que la medida busca aliviar la congestión dominical durante el regreso a la capital.

“Desde Santa María hasta Atocongo se ha reducido en 45 minutos versus 1h 30 min que demoraba quien tenía la administración anteriormente de las vías”, declaró Reggiardo para Canal NDia.

Según el burgomaestre, el plan consiste en ampliar de tres a cinco los carriles en sentido hacia Lima los días domingo, entre las 4:00 p. m. y 8:00 p. m., horario en el que se registra el mayor flujo de vehículos. Esta disposición, según el burgomaestre, ha permitido mejorar considerablemente la fluidez del tránsito sin afectar la seguridad en la vía.

Destaca atención de incidencias

Durante una inspección reciente, Reggiardo detalló que desde el inicio del operativo se han registrado 162 incidencias en la Panamericana Sur, entre las que figuran 96 fallas mecánicas, 21 accidentes de tránsito y 41 incidentes menores. La autoridad destacó que el tiempo promedio de atención ante cualquier emergencia se mantiene en 15 minutos, gracias a la coordinación entre la Policía, Emape y el personal municipal.

Además de las acciones de control vehicular, la gestión ha impulsado labores de mantenimiento preventivo y limpieza en todo el corredor. De acuerdo con la Municipalidad de Lima, se han retirado toneladas de residuos para mantener la vía en condiciones seguras y óptimas ante el alto tránsito de verano.

Reggiardo subrayó que el éxito del plan responde al trabajo conjunto de las gerencias de Seguridad Ciudadana, Servicios de la Ciudad y Riesgo de Desastres, que operan de forma continua para garantizar la seguridad y eficiencia del retorno en la Panamericana Sur.