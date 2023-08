Alejandro Soto, presidente del Congreso, reafirmó su inocencia en un caso por presunta estafa y falsedad genérica que, según él, fue declarado prescrito en el 2019 por un juzgado del Cusco.

Soto también se refirió a sus detractores. “Si van a buscar desde que nací hasta la actualidad, seguro encontrarán muchas cosas y no solo en mi. Lo que yo hice para presentarme al cargo que hoy ostento, es demostrar que no tengo antecedentes policiales ni penales”, dijo a Canal N.

Sobre la relación sentimental con la madre de su hijo de 11 meses, el titular del Congreso lamentó haber dicho que esto fue una relación fugaz.

“Yo lamento haber dicho que fue una relación fugaz, pero no voy a ventilar mi vida privada. En ese caso también digo que no tengo ningún impedimento para contratar a la hermana de la que hoy es madre de mi hijo porque en ese entonces no era mi cuñada”, alegó.

Soto Reyes recordó que se presentará ante la Comisión de Ética. “En cuanto se conforme voy a presentarme a Ética y sustentaré con documentos, ¿cuál es delito que he cometido?, ¿le he robado al estado?, ¿tener un hijo con una pareja que no prosperó, es delito?, ¿tener un proceso archivado hace cuatro años es pecado?”, cuestionó.

‘Ley Soto’

Como se sabe, Cuarto Poder emitió un reportaje donde se indicó que Alejandro Soto se acogió a una norma aprobada por el pleno el pasado 11 de mayo, con el respaldo de 88 congresistas, incluyendo su voto mismo, en el juicio que afrontaba por estafa y falsedad genérica.

El pasado 21 de julio se aplicó la ahora denominada ‘Ley Soto’ a favor del presidente del Congreso, librándolo de la acusación del Ministerio Público y del pedido de cárcel de 8 años y 8 meses.