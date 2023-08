Alejandro Soto de Alianza para el Progreso (APP) no tiene ni tres semanas como presidente del Congreso, sin embargo, en ese tiempo su nombre ha destacado en los medios de comunicación aunque no por su labor, sino por una serie de cuestionamientos, mentiras y omisiones (ver infografía).

La más reciente tiene que ver con que el apepista mintió en su declaración jurada para postular al Congreso, porque no consignó que tenía una deuda por reparación civil, hecho que le habría impedido candidatear.

A pesar de ello, la mayoría de congresistas de diferentes bancadas parecen no tener una posición firme o un ánimo de removerlo del cargo, sino que han optado por un blindaje solapado, tal como lo refirió un analista político consultado por Correo.

Estos son los cuestionamientos que pesan sobre Alejandro Soto. (Infografía: Diario Correo)

UNO SOLO

Uno de los primeros en pronunciarse por el caso de Soto fue Waldemar Cerrón (Perú Libre), tercer vicepresidente del Congreso.

Lejos de cuestionar que su colega haya utilizado las redes sociales del Parlamento para ejercer su defensa, el izquierdista criticó a la prensa.

“Pareciera que se han concentrado en el presidente del Congreso y no hablamos de otras informaciones, como la prevención del Niño Costero. No defiendo, no respaldo, hay que dar la información respectiva”, dijo.

Cerrón consideró que es necesario investigar más a fondo el tema por lo que “no le parece adelantar opinión”.

Su colega de bancada, María Agüero, dijo que no se encontrará a un legislador “puro” o “intacto”. “(No vamos a buscar) el puritanismo, el pulcro, el santo, el inmaculado. Son imperfecciones del sistema neoliberal”, apuntó.

María del Carmen Alva, expresidente del Congreso, dijo que no vio el reportaje con el caso que involucra a Soto, motivo por el que no tiene información (para opinar).

“Voy a conversar con él para que me diga lo que pasó. No quiero decir algo que no sé, creo que por respeto tengo que conversar con el presidente, a quien hemos apoyado y elegido”, afirmó.

Por su parte, José Cueto (Renovación Popular), dijo esperar que el titular del Congreso “salga a dar la cara”. Sin embargo, no se refirió a la posibilidad de impulsar una moción de censura.

“Vi el reportaje y con las pruebas que han mostrado, es preocupante (...), sería causal para que el presidente de explicaciones”, indicó.

En diálogo con canal N, recordó que Soto afirmó que daría un paso al costado si presentan algún cuestionamiento contra él con pruebas.

“El Congreso tiene una Comisión de Ética, él ha dicho que apenas se instale se va a presentar”, agregó.

Finalmente, señaló que Alejandro Soto tiene todos los checks que apuntan a que no es la persona idónea para el cargo: “Si la consecuencia de ello es que tiene que dar un paso al costado, imagino que lo tendrá que dar”.

Waldemar Cerrón, de Perú Libre, defendió al presidente del Congreso, Alejandro Soto. (Foto: Congreso)

AVANCE

Por otro lado, hay un pequeño grupo de legisladores que se han mostrado en contra de la permanencia de Soto en el cargo.

Por ejemplo, Roberto Sánchez (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) consideró que el apepista incurrió en conductas cuestionables y mintió, por lo que su situación es complicada.

“Tiene las horas contadas y la cosa se agrava, porque evidentemente va camino a su desafuero y vacancia. (…) De inmediato debe dar un paso al costado”, declaró.

Su colega de bancada Ruth Luque consideró que APP debe tomar una postura más clara sobre los hechos revelados.

Sobre la posibilidad de impulsar una censura contra Soto, la legisladora resaltó que más allá de tomar una decisión política hay que tener en cuenta si se tienen o no los votos.

También está la posibilidad de que Avanza País presente una moción de censura, esto si es que los descargos de Soto no le parecen suficientes.

“Él debe hablar claro y sencillo. Segundo, nosotros como bancada tomaremos las decisiones luego de escucharlo”, dijo la vocera Norma Yarrow.

Desde su punto de vista, el presidente del Congreso debe aclarar los cuestionamientos en su contra ante los medios.

Ruth Luque (Cambio Democrático) consideró difícil hablar de una censura porque no hay votos.

ANÁLISIS

Para el analista político Luis Nunes existe un “blindaje solapado” como consecuencia de la elección de la última Mesa Directiva.

“A esto se suma el reparto de comisiones, entonces, los congresistas están un poco atados a esas negociaciones que se hacen arriba en la Mesa, pero también las que se hacen por debajo”, dijo.

En diálogo con Correo, el experto consideró que Soto debería renunciar a su cargo, de lo contrario, ser censurados.

“Hay elementos suficientes para ver que el señor no tenía una hoja de vida tan limpia como lo había dicho. Definitivamente es un blindaje solapado, porque es como decir ´yo no te investigo para que tú no me investigues´”, dijo.

Por su parte, Alejandro Soto emitió un comunicado en el que aseguró que cuando se inscribió como candidato al Congreso no figuraba ninguna deuda pendiente sobre reparaciones civiles, sino que el compromiso económico era de la reserva de un fallo condenatorio y no de una sentencia.

“Rechazo categóricamente toda información falsa que busque socavar mi integridad”, afirmó.

Por su parte, Jorge Salas Arenas, presidente del JNE, dijo a una radio local que el caso de Soto nunca llegó a su organismo, sino que estuvo en manos del Jurado Electoral Especial del Cusco.

Este es el comunicado que emitió Alejandro Soto tras un nuevo comunicado en su contra. (Foto: Twitter)