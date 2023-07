El congresista José Cueto (Avanza País) se pronunció en contra de su colega Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular), quien señaló-según un audio difundido por Cuarto Poder- que el militar en retiro recorta el sueldo a los trabajadores de su despacho junto con Jorge Montoya.

“Mentira, no, para nada. Las seis personas que trabajan en mi despacho todas son civiles, no hay ningún solo militar hasta en eso también se equivoca, mentira tras mentira y tiene patas cortas, pero de todas maneras no se la vamos a pasar, ya estamos hartos”, señaló el parlamentario a la prensa.

Desde el Hall de los Pasos Perdidos, Cueto señaló que se unirá a la denuncia que interpuso la congresista María del Carmen Alva a la Comisión de Ética del Paralento y que espera una sanción contra el parlamentario acciopopulista.

“El caso lo vamos a mandar a la Fiscalía por difamación agravada porque nadie tiene derecho de arrogarse la potestad de manchar el honor de nosotros. Bueno, haremos todos nuestros esfuerzos para que así sea, yo sé que la dictadura de los votos es la que manda, igual lo vamos hacer (denunciar)”, dijo.

En otro momento, se refirió a las protestas que se realizarán el 19 de julio y calificó como mal llamada “toma de Lima”, debido a que eso sucedió solo en época de Guerra. “Hay muchos radicales que quieren engañar, pero ya se ha escuchado al ministro del Interior y se tomarán acciones”, alegó.

