El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, negó que él haya negociado con la suspendida fiscal de Nación, Patricia Benavides, tras las declaraciones de Jaime Villanueva. De lado, Keiko Fujimori hizo lo mismo y precisó que nunca existió alguna coordinación.

“Sobre las declaraciones de Jaime Villanueva, muestro mi más firme rechazo y reitero lo dicho anteriormente: NO me he reunido con asesores o exasesores de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides”, dijo Soto en un comunicado.

“Jamás he tenido interés en negociar beneficios personales o ejercer presión a funcionarios, pues no he cometido delito alguno [...] es necesario resaltar que toda declaración en el marco de las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público debe ser corroborada con prueba”, agregó.

Reitero lo dicho anteriormente: NO me he reunido con asesores o ex asesores de la fiscal de la Nación. Jamás he tenido interés en negociar beneficios personales o ejercer presión a funcionarios, pues no he cometido delito alguno. pic.twitter.com/b7fwSHiqeU — Alejandro Soto Reyes (@AlejandroSotoRe) February 9, 2024

Keiko Fujimori

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, negó haber coordinado con la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides.

“Jamás ha habido un pedido ni directo ni indirecto ni a través de intermediarios. Yo le he preguntado a la señora Moyano si ella ha hecho un pedido de esa naturaleza y su respuesta fue contundente: no tendría por qué hacerlo porque lo que he hecho es publicar un tuit, un pedido hecho abiertamente. No tendría por qué hacerlo de manera personal”, señaló a RPP.