El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó este domingo que el expresidente Alejandro Toledo fue trasladado a la clínica San Pablo para cumplir con una cita médica previamente programada.

La institución precisó, a través de su cuenta oficial en la red social X, que la movilización se realizó en acatamiento a la resolución del Tribunal Constitucional. No obstante, evitó ofrecer mayores detalles sobre el estado de salud del exmandatario o sobre la naturaleza de la atención recibida.

La defensa de Toledo ha señalado en reiteradas oportunidades que el ex jefe de Estado padece de cáncer y, debido a esta condición, requiere un tratamiento especializado. En esa línea, han solicitado en diversas ocasiones que se evalúe la posibilidad de un régimen de reclusión domiciliaria.

El exgobernante afronta actualmente un proceso judicial complejo. El pasado 3 de setiembre, el Poder Judicial lo condenó a 13 años y 4 meses de cárcel por el delito de lavado de activos en el marco del denominado caso Ecoteva. Se trata de la segunda sentencia en su contra relacionada con actos de corrupción cometidos durante su gestión presidencial.

El caso se basa en movimientos de fondos irregulares vinculados a la empresa offshore Ecoteva, registrada en Costa Rica y gestionada por la suegra de Toledo, Eva Fernenbug.

Según las investigaciones, el dinero ilícito provendría de sobornos recibidos durante el mandato de Toledo, relacionados con los contratos de obras públicas con las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa. Toledo y su círculo familiar habrían utilizado esos fondos para comprar propiedades de lujo en Perú y para otras transacciones sospechosas.