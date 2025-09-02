La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional ratificó la decisión que desestimó el pedido de Alejandro Toledo para sustituir su pena privativa de libertad por arresto domiciliario, en el marco del proceso que se le sigue por lavado de activos y otros delitos en agravio del Estado.

El tribunal señaló que la solicitud de la defensa constituye una improcedencia, ya que la ejecución provisional de la sentencia no implica la sustitución de la pena efectiva por otra medida.

En ese sentido, confirmaron la resolución que rechazó el recurso presentado por el expresidente.

De esta manera, la sala superior reafirmó que Toledo deberá cumplir su condena en prisión efectiva en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo ubicado en el distrito limeño de Ate.