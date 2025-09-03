La Novena Sala Penal Liquidadora de Lima ha programado para esta tarde, a las 2:15 p. m., la audiencia para dar a conocer su fallo en el proceso penal seguido contra el expresidente Alejandro Toledo, en el marco del denominado Caso Ecoteva.

El Ministerio Público ha solicitado 16 años y 8 meses de cárcel para Toledo y su esposa Eliane Karp (que se encuentra en Israel), acusados por el presunto delito de lavado de activos agravado.

De haber un fallo condenatorio, este sería la segunda sentencia contra el exmandatario, quien ya cumple una prisión de 20 años y seis meses en el penal de Barbadillo, por haber recibido 30 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.

Este caso está relacionado a la compra con presuntos fondos ilícitos de inmuebles por más de 5 millones 126 mil dólares en nuestro país, a nombre de Eva Fernenbug, suegra de Toledo, mediante la empresa Ecoteva Consulting Group.

De otro lado, la Primera Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial ratificó el fallo que rechazó el pedido del exmandatario para que se le otorgue arresto domiciliario.