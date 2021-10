El congresista Alfredo Pariona Sinche (Perú Libre) reveló ayer que en la reunión que sostuvo -el viernes- su bancada con el presidente Pedro Castillo se acordó que en caso el ministro de Trabajo, Iber Maraví, sea censurado por el Congreso, el Ejecutivo planteará la cuestión de confianza. En esta entrevista refirió -entre otras cosas- que toda la agrupación política se mostró a favor del planteamiento y nadie la objetó.

¿Qué hará la bancada oficialista si deciden sacar a Bellido o Maraví del cargo?

Por lo menos la bancada y particularmente yo nos reafirmamos que estamos con el voto de confianza, que debe emplear el Ejecutivo la herramienta que posee dentro del juego democrático. El voto de confianza significará que Guido Bellido ya estará fuera (del Gabinete).

¿Ustedes le plantearán el voto de confianza al Ejecutivo?

Sí. Le diremos al Ejecutivo que vea lo más conveniente.

¿Solo de esa manera actuarán?

Sí.

¿Hay controversias dentro de Perú Libre para hacer este pedido?

Por lo menos el viernes por la noche coordinamos la bancada con el maestro Pedro Castillo, ese es el acuerdo. Esa es la decisión.

Lo que quiere decir es que el viernes, en la reunión que sostuvieron, ¿acordaron que una vez que el ministro Maraví sea censurado plantearán una cuestión de confianza?

Sí.

Digame, ¿fue el punto principal que tocaron? Esa es la conversación que se tuvo, ajá.

¿Algún miembro de la bancada oficialista se mostró en contra? No, ninguno.

Entonces la posición de la bancada es uniforme con respecto a la cuestión de confianza...

Sí (...). Después de la confianza, el Parlamento continuará con el proceso parlamentario que corresponda. Se darán las cosas y todo el Gabinete se irá y luego se esperará otro nuevo Gabinete. Después se darán todos los procedimientos que ya conocemos en cada una de las instancias.

¿Tienen una decisión o evalúan a alguna persona para reemplazar en el cargo de Maraví o Bellido si todo este escenario ocurre?

No. Esa es competencia del presidente Pedro Castillo y nosotros no vemos los reemplazos. Y en la reunión tampoco tocamos ese tema. Esa es competencia de Castillo.

¿Pero cuando se reunió con los ministros tocaron este último punto?

Los ministros entraron después de nosotros, pero no podría precisar cuáles fueron los acuerdos a nivel del Consejo de Ministros.

¿Presume de algún acuerdo?

Obviamente es muy posible que (hayan decidido tomar) el mismo acuerdo que hemos adoptado nosotros con el presidente Castillo.

¿Aparte de esa intención de plantear la confianza le dijo algo más el presidente Castillo?

No. Después tocamos otros temas de gobierno, de propuestas que hemos tenido. Y el día de mañana (domingo) se está lanzando la Segunda Reforma Agraria allá en el Cusco.

¿Usted conversa constantemente con el señor Vladimir Cerrón?

Constantemente no, pero sí eventualmente.

¿Él está de acuerdo con la cuestión de confianza?

No podría decirle eso, no hemos hablado sobre eso. Hace una semana no tengo ninguna comunicación con él, pero podría decir que su posición es a favor.

¿De la cuestión de confianza?

Sí, pero es una suposición.

¿Es una buena decisión del Congreso censurar a Maraví?

Ellos responden a un sector de interés. Obviamente. Están actuando a favor del modelo actual, de los empresarios y no quieren estar a favor del pueblo. Por esa misma razón es que nosotros proponemos que se dé mejor el voto de confianza y que se empiece a reordenar el país porque queremos son cambios.