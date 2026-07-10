La Procuraduría General del Estado oficializó el término de las funciones del abogado Amado Enco Tirado en la institución fiscalizadora. La medida fue establecida mediante una resolución emitida este jueves 9 de julio de 2026 por el máximo organismo encargado de la defensa jurídica del Estado.

La salida de Enco Tirado pone fin a las funciones que venía desarrollando de manera ininterrumpida en la entidad de control desde el 6 de enero de 2023.

La medida fue adoptada luego de la revisión de los informes elaborados por la Secretaría General del Consejo Directivo, relacionados con el desempeño de los defensores del Estado. A través de la resolución, la entidad ordenó informar de forma inmediata sobre la decisión a Amado Enco Tirado y a los organismos vinculados al sistema de fiscalización.

El cese del funcionario fue sustentado únicamente en la pérdida de confianza contemplada en el Decreto Legislativo 1326. En específico, el numeral 4 del artículo 38 de esta norma establece las disposiciones relacionadas con la conclusión de las designaciones de los servidores de confianza dentro del sector público.

El reglamento de organización de los procuradores públicos s establece que dichos cargos tienen la condición de personal de confianza del Estado.

El Consejo Directivo de la institución aprobó la medida de manera unánime durante la Centésima Sexagésima Primera Sesión Extraordinaria, según consta en el acta N.° 22-2026-PGE. La resolución correspondiente cuenta con la firma digital de la procuradora general del Estado, María Aurora Caruajulca Quispe, así como del equipo legal encargado de la evaluación.

La Oficina de Asesoría Jurídica revisó y validó los fundamentos técnicos de la medida antes de que la resolución fuera publicada oficialmente en la plataforma institucional de la entidad.

El abogado Amado Daniel Enco Tirado manifestó públicamente su desacuerdo con la decisión tomada por la alta dirección del organismo defensor.

El exprocurador público de la Contraloría General de la República señaló, a través de sus redes sociales, que su salida respondería a una represalia contra los procuradores que cuestionan la gestión de la institución. En ese sentido, expresó su desacuerdo con la forma en que actualmente se vienen conduciendo los procesos relacionados con la defensa jurídica del Estado.

El abogado sostuvo que el sistema de defensa jurídica necesita cambios estructurales que permitan fortalecer la autonomía funcional de los abogados defensores de las instituciones.

El exprocurador dijo que “que el gobierno entrante tome cartas en el asunto y reforme el sistema público de justicia”. Su pronunciamiento fue difundido a través de sus plataformas digitales oficiales pocas horas después de haber sido notificado sobre la conclusión de sus funciones.

La Unidad de Atención al Ciudadano fue encargada de notificar la decisión al abogado afectado y a la Contraloría General de la República. Asimismo, la Resolución N.° D000438-2026-JUS/PGE-PG dejó sin efecto la designación que Amado Enco Tirado mantenía vigente desde la Resolución N.° D000037-2023-JUS/PGE-PG.

El Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado deberá iniciar el proceso correspondiente para seleccionar al nuevo representante que asumirá la conducción de la Procuraduría Pública.