El ministro de Agricultura y Riego, Ángel Manero, afirmó que no tiene interés en candidatear al Congreso ni al Senado. Sostuvo que, al concluir su función en el Ejecutivo, retornará a las actividades privadas.

En declaraciones a Canal N, precisó que su futuro está vinculado al sector productivo y no a la política.

“Nos vamos a mantener en el gabinete hasta que la presidenta lo decida (...) no, siempre he estado vinculado al sector privado” , explicó el ministro.

El funcionario también informó sobre los resultados de la campaña de promoción del consumo de carne de cerdo, que habría generado un incremento del 80% en las últimas semanas.

Finalmente, destacó que el mayor consumo de este producto no solo diversifica la alimentación de la población, sino que también dinamiza la economía de pequeños agricultores que abastecen los insumos utilizados en la crianza de cerdos.