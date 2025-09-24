Lejos de mostrar su disposición de ponerse a derecho con la justicia, Eliane Karp, esposa del dos veces sentenciado expresidente Alejandro Toledo, descartó retornar al Perú y se victimizó afirmando que junto a su cónyuge son objeto de una “persecución política”.

Desde Israel y a través de Willax TV, negó que hayan destinado dinero malhabido para la compra de una residencia y oficinas en Lima, y sostuvo que todo el dinero le pertenecía al fallecido empresario israelí Josef Maiman, de quien dijo “utilizó” a su esposo.

NEGACIÓN

Pese a que la justicia encontró culpable a Toledo en el caso Ecoteva y lo sentenció a 13 años y 4 meses de prisión por el delito de lavado de activos agravado (la primera sentencia lo recibió por el Caso Odebrecht), Karp lo negó todo y culpó a Maiman de también utilizar a su mamá Eva Fernenbug.

Sostuvo que el dinero utilizado no les pertenece y era del empresario israelí, razón por la cual hoy es manejado por los familiares de este.

La exprimera dama también está incluida en el Caso Ecoteva y fue declarada “reo contumaz”. También enfrenta un pedido de extradición de Israel. La Fiscalía ha solicitado en su contra 16 años y 8 meses de prisión por lavado de activos.

En otro momento, Karp de Toledo indicó que no regresará al Perú porque no confía en la justicia y negó que haya fugado a Israel. “No voy al Perú porque la justicia no es justicia”, argumentó.

Incluso, señaló que existe discriminación racial contra su esposo y que no lo perdonan haber liderado La Marcha de los 4 Suyos, que puso fin al régimen de Alberto Fujimori.

