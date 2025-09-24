El ministro de Educación, Morgan Quero, declaró a la prensa sobre el informe que reveló gastos realizados por su despacho. Al respecto, sostuvo que todos esos procesos se han llevado a cabo con transparencia y que no tendrían por qué ser de conocimiento público.

El titular de Minedu negó haber realizado los gastos de más de 800 soles en camisas y galletas que un informe periodístico atribuyó a su despacho.

“Nosotros no tenemos por qué hacer público qué les invitamos u ofrecemos, una galleta, un agua de jamaica, a las personas que vienen a visitarnos. Todo siempre con cortesía y por supuesto trabajando de la mano con todos los sectores. No tenemos ningún tema en relación al ocultamiento, todo esto es trasparente”, manifestó.

Cuestionan gastos inusuales en caja chica del Despacho Ministerial de Educación

El Despacho Ministerial de Morgan Quero, actual titular del Ministerio de Educación, aparece en la mira tras revelarse una lista de compras realizadas con cargo a la caja chica, en la que se consignan pedidos inusuales como camisas y snacks, valorizados con altos montos económicos.

De acuerdo al dominical de Cuarto Poder, entre los gastos recurrentes son camisas de vestir, polos y galletas. Según especialistas, este dinero de la caja chica debería ser utilizado en situaciones necesarias y al beneficio de la educación del Perú.

DETALLES

Entre los gastos; el 9 de abril de 2024 se adquirió 2 camisas y 4 polos, el 18 del mismo mes, se sumaron dos camisas más, que se agregaban al guardarropa ministerial.

El 10 de diciembre del mismo año, se repitió la compra, pues se compraron 2 blusas y 4 camisas de vestir por un costo de S/598.00. Además, el 13 del mismo mes, se pagó S/ 299.00 por tres blusas más. En total, entre camisas y blusas, se costeó S/ 897.

A estos gastos se suman las compras de casacas y chalecos por la temporada de frío. También se adquirieron un vaporizador por S/199.00, toallas, y pago por el servicio de lavandería.

Sumado a ello, los gastos continuaron este año 2025, pues el 28 de enero se obtuvo dos camisas por S/ 239.00. El 1 de abril, la nueva factura de a nombre del Ministerio de Educación revela compra de dos camisas, una camisa atlética, por S/288.00, bajo la justificación de ser utilizadas en eventos de Morgan Quero.

GALLETAS

El dominical también muestra que el 2 de abril de este año, la adquisición de todas las formas y sabores de galletas se dio por S/185.00; el 16 de abril se gastó S/ 117.00 por galletas; el 25 de abril por el mismo producto a S/ 108.00. Tres facturas a nombre de la cartera de Educación.

No solo en estos snacks se gastó parte del dinero de la caja chica, sino también en aceite de oliva, papel higiénico, toallitas húmedas, paños, café, frutos secos, y demás productos.

En suma, se han adquirido 3,094 paquetes de galletas, según documentos revisados.

Al respecto, Cecilia Morales, especialista en derecho administrativo público, estos aparentemente son poco necesarios, por lo que los órganos de control deberían intervenir. “Sumados anualmente es un concepto importante para la caja fiscal (...) La caja chica es para gastos imprevistos, que no se pueden planificar, son gastos que tienen que ser necesarios”, dijo.

COMUNICADO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

A través de un comunicado, el Ministerio de Educación señal+o que los insumos se adquirieron para la atención de reuniones oficiales. En cuanto a las prendas de vestir, argumentó que forma parte de la “dotación protocolar” de las direcciones.

“La adquisición de insumos de cocina y menaje se limitan a compras mínimas, destinadas solo a la atención protocolar del Despacho Ministerial (...) Además, se decidió establecer nuevos topes y mecanismos de control interno”, sostiene.