El proyecto minero Conga, paralizado desde 2012 tras una ola de protestas sociales en Cajamarca, continúa sin perspectivas de reactivación inmediata. Así lo indicó el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, durante su participación en la convención minera PERUMIN 37, en Arequipa.

El titular del sector precisó que la iniciativa no forma parte de los planes actuales de inversión. “Conga fue un proyecto minero. En este momento está fuera del pipeline de proyectos del futuro”, declaró ante la prensa.

No obstante, señaló que el recurso mineral permanece disponible: “La mina está ahí, el recurso está ahí. Se volverá a dialogar cuando sea necesario y eso sea posible con mucho respeto”.

Según Montero, la apuesta del Gobierno está en promover una minería moderna, responsable y tecnológica.

“Queremos una minería moderna, en paz, que impulse la inversión responsable, que fomente la innovación tecnológica y que al mismo tiempo sea parte de la solución frente a la informalidad y la ilegalidad”, afirmó.

El proyecto Conga fue concebido como una ampliación de Yanacocha, con una inversión estimada en más de 4.800 millones de dólares.

El Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 2010 proyectaba ingresos fiscales de hasta 800 millones de dólares en sus primeros cinco años de operación y 250 millones en canon para Cajamarca. Sin embargo, la oposición de comunidades campesinas frenó su ejecución al considerar que afectaría lagunas y cabeceras de cuenca vitales para la agricultura.

Entre 2011 y 2012, las protestas derivaron en enfrentamientos que dejaron cinco fallecidos y decenas de heridos en Celendín y Bambamarca, consolidando a Conga como uno de los conflictos mineros más emblemáticos del país.

A ello se suma la reciente sentencia del Poder Judicial de Cajamarca, que en 2024 dejó sin efecto el Estudio de Impacto Ambiental al determinar que la iniciativa representaba una amenaza para el derecho a un ambiente equilibrado.

La resolución judicial, junto con la resistencia social y la ausencia de condiciones favorables, mantiene al proyecto fuera de la planificación estatal.