El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, consideró este martes que el Congreso de la República “está usurpando funciones que no le competen” luego de que la Comisión de Constitución aprobó un dictamen que interpreta la cuestión de confianza para que no pueda usarse sobre procedimientos y funciones exclusivas del Poder Legislativo. Además señala que no se puede asumir una “denegación fáctica de la confianza”.

En diálogo con RPP Noticias, Torres consideró que la Comisión de Constitución “ha sido inducida al error” al aprobar dictamen para interpretar cuestión de confianza y comparó la situación con la ley de interpretación auténtica que en 1996 facultó la segunda reelección de Alberto Fujimori

“Es lamentable que el congreso vuelva a la misma situación de 1996, cuando interpretó auténticamente la Constitución para facilitar la segunda reelección de Fujimori”, sostuvo.

“El Congreso de la República no puede interpretar auténticamente la Constitución. El Congreso no puede interpretarla porque no ha creado la Constitución, el que podría interpretarla es la Asamblea Constituyente que no existe. Creo que ha sido inducido al error. El Congreso está usurpando funciones que no le competen”, señaló.

En otro momento, Torres opinó sobre las fotografías publicadas por Guido Bellido en redes sociales el 2011 con imágenes que reivindicaban al grupo terrorista Sendero Luminoso e indicó que “si es que la foto es verdadera hay vinculación”

“Si es que la foto es verdadera hay vinculación, ¿no?, deberían de ser sometidas a un peritaje para conseguir la verdad”, manifestó.

En esa línea, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se refirió a la reunión que según el portal de Transparencia sostuvo el primer ministro con el fundador del Movadef César Tito Rojas esta mañana y dijo creer que los integrantes del Consejo de Ministros deben “tener cuidado con las personas que recibimos”.

“Hay que tener cuidado con las personas que recibimos en los ministerios para evitar malas interpretaciones”, detalló