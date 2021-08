El ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú, Aníbal Torres, fue consultado, por la conductora de televisión Mávila Huertas, sobre al apodo de “caníbal” que le pusieron sus estudiantes cuando enseñaba en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

“Me puse a revisar una información. Entiendo que sus alumnos le dicen el ‘Caníbal Aníbal’ porque es usted muy exigente”, fue la consulta de la periodista que conduce el programa 2021 que se transmite por Canal N.

De acuerdo con Torres, recién tomó conocimiento del sobrenombre que le pusieron los universitarios de la Decana de América y reconoció que es muy exigente cuando dicta clases.

“Pero eso yo recién me he enterado durante esta campaña, si soy exigente es para el bien de mis alumnos. Yo explico la clases hasta que mis alumnos hayan entendido, no puramente teóricamente porque el derecho es una ciencia eminentemente práctica e interpretativa”, respondió.

Mávila Huertas también preguntó al ministro de Justicia sobre las bromas de las que fue víctima por haber nacido el 28 de diciembre, fecha en que se celebra el Día de los Inocentes.

“Soy del 28 de diciembre, pero no crean en eso que yo no creo en esas cosas, que por haber nacido ese día uno es inocente”, contestó Aníbal Torres entre risas.

