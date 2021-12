El ministro de Justicia, Aníbal Torres, se pronunció sobre el posible proceso de vacancia que tendrá que afrontar Pedro Castillo, en caso se admita la moción presentada por el Congreso de la República.

Asimismo, criticó que el parlamento no haya revisado hasta ahora el proyecto de ley que presentaron para eliminar la cuestión de confianza, así como la vacancia presidencial por incapacidad moral.

“El Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley al Congreso de la República para acabar con esto de la cuestión de confianza por parte del Ejecutivo que pone en peligro la existencia del Congreso y acabar con la vacancia presidencial por incapacidad moral que pone en peligro la permanencia del presidente durante el tiempo de cinco años por los cuales ha sido elegido”, indicó Torres en una entrevista con el programa ‘Al estilo Juliana’.

“¿Lo ve el Congreso? No, no lo hace, simplemente dicen ‘no necesitamos de nueva constitución, la constitución necesita modificaciones’. Muy buen pues, ahí tienen una primera modificación que es la que más daño ha causado al país, cinco presidentes en poquísimos años”, agregó fastidiado el ministro de Justicia.

Asimismo, señaló que la de vacancia presidencial no tiene ningún fundamento y aquellos congresistas que la han solicitado deberían ser investigados por el próximo parlamento.

“Estos señores que están pidiendo la vacancia no tienen ninguna razón, no tienen ningún fundamento. Un próximo Congreso debe investigarlos porque ellos han incurrido en irresponsabilidad política y deben ser sancionados severamente porque si no se hace eso, el Perú continuará en esta situación”, sostuvo.

Finalmente, Aníbal Torres respondió tajantemente que renunciaría a su cargo si alguna persona que quiera imponer su pensamiento marxista-leninista llegara a la presidencia del Consejo de Ministros.

“Si se va a poner como presidente o presidenta del gabinete a una persona que va a imponer allí una política marxista-leninista, yo qué hago ahí, qué cuento, es imposible”, aseguró.

