La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) manifestó su rechazo al proyecto impulsado por el Ejecutivo, que plantea modificar el Código Penal para tipificar como delito la revelación de información reservada vinculada a investigaciones penales y acciones policiales.

El gremio advirtió que la propuesta constituye un intento de criminalizar la labor periodística y vulnerar la protección de las fuentes informativas.

La propuesta está incluida en el proyecto de ley 1328/2024-PE, mediante el cual el Ejecutivo solicita al Congreso facultades legislativas en materias como seguridad ciudadana, combate a la criminalidad organizada, fortalecimiento institucional y crecimiento económico responsable. La iniciativa fue elaborada desde el despacho presidencial.

La ANP advirtió que esta medida pondría en riesgo derechos fundamentales amparados por la Constitución y diversos tratados internacionales, entre ellos la libertad de expresión, el secreto profesional y la obligación periodística de informar.

El gremio periodístico alertó que la iniciativa representa una amenaza directa para la cobertura de procesos penales que involucran a figuras relevantes del ámbito político y del Estado.

Asimismo, señaló su preocupación por el intento del Ejecutivo de limitar la difusión de hechos de interés ciudadano bajo el argumento de la reserva procesal.

La ANP recordó, además, que propuestas de este tipo ya fueron impulsadas durante los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte, en momentos en que altos funcionarios eran investigados por presuntos actos de corrupción o abuso de poder.

