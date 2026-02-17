El partido Alianza para el Progreso (APP) se pronunció oficialmente tras la aprobación de la censura contra el presidente José Jerí y reafirmó que fue el primer grupo político en exigir su salida, al considerar que el país no puede seguir afrontando una crisis de confianza institucional.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la agrupación señaló que su posición se mantiene firme desde el inicio del actual escenario político. “Fuimos los primeros en exigir la renuncia presidencial porque el país no puede seguir tolerando más crisis, más mentiras y más pérdida de confianza”, indicó APP.

simismo, el partido liderado por César Acuña rechazó que su respaldo a la censura responda a intereses electorales. “Nuestra postura no responde a cálculos políticos, sino a una responsabilidad con el Perú. Cuando las instituciones se debilitan, corresponde actuar”, señala el pronunciamiento.

En esa línea, APP sostuvo que el país debe cerrar este capítulo de inestabilidad política para enfocarse en la recuperación económica y social. “El Perú necesita cerrar este capítulo y recuperar la estabilidad que necesita para fortalecer su economía y cerrar brechas sociales. Por eso respaldamos la censura”, agrega el comunicado.

Finalmente, la agrupación buscó enviar un mensaje de tranquilidad respecto al proceso electoral, al asegurar que los comicios generales previstos para abril se desarrollarán con normalidad. “Las elecciones generales de abril están garantizadas porque tenemos un sistema electoral sólido y será el pueblo quien decida el rumbo del país en las urnas”, concluyó APP.