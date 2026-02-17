El Congreso de la República aprobó este martes 17 de febrero la censura del presidente José Jerí, tras admitir y someter a votación siete mociones multipartidarias presentadas en su contra durante un pleno extraordinario.

Luego de la admisión y acumulación de las iniciativas, el Pleno procedió a la votación final: 75 congresistas respaldaron la censura, 24 votaron en contra y 3 se abstuvieron. Con este resultado, quedó oficializada la destitución.

El impacto de la medida trascendió las fronteras. Diversos medios internacionales destacaron el hecho en sus portadas digitales. En Colombia, El Tiempo informó sobre la censura y el escenario de incertidumbre política en Perú. En Chile, BioBioChile subrayó la votación alcanzada en el Congreso.

En Estados Unidos, CNN reportó la decisión del Parlamento peruano, mientras que en Argentina los diarios Clarín y La Nación también colocaron la noticia entre sus principales titulares.