El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ordenó 10 meses de impedimento de salida del país para la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, investigada por el presunto delito de rebelión.

El juez supremo Edhín Campos Barranzuela estableció que la medida rige desde el 12 de setiembre del 2025 hasta el 11 de julio del 2026. En su resolución, precisó que existen elementos de sospecha suficiente para imponer la restricción migratoria.

La decisión fue comunicada a la Superintendencia Nacional de Migraciones para su registro y aplicación. Con ello, se asegura que la exfuncionaria cumpla con las diligencias del juicio oral en curso.

