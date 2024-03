Luego que dos ministras de Estado alegaron que Dina Boluarte es criticada por el hecho de ser mujer, el titular de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, expuso su posición sobre la mandataria que se ha visto envuelta en investigaciones por el caso Rolex y presunto desbalance patrimonial.

El Canciller remarcó que el Perú padece una discriminación al reconocimiento y a la dignidad de todas las mujeres, sin embargo, no respaldó las declaraciones vertidas por las ministras.

En esa línea, González Olaechea destacó la “fortaleza (de Dina Boluarte)” que ha apreciado en estos meses de gestión.

“No la voy a victimizar por el hecho de ser mujer”, reiteró el ministro. A su vez, afirmó el apoyo unánime del gabinete hacia su liderazgo.

Ministras defienden a Boluarte

Las ministras de Cultura, Leslie Urteaga, y de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras, alegaron que las criticas hacia Boluarte son porque se trata de una mujer.

Urteaga enfatizó que Boluarte Zegarra dará las explicaciones correspondientes ante el Ministerio Público y detalló que en la sesión del Consejo de Ministros el tema se trató de manera rápida.

“Creo que desde que ella ha asumido no está tranquilo el Gobierno porque siempre alrededor hay algo que va saliendo. Me pregunto: ¿es porque es mujer? o no sé, no veo que en otras gestiones vean esas cosas”, señaló en Canal N.

De lado, la titular del Midagri, Jennifer Contreras, defendió a la mandataria bajo un argumento similar. Consideró que los “ataques constantes” son por un tema de género.

“Personalmente, confío en mi presidenta. Esta es una opinión personal, a mí me apena que, por ser mujer, se le esté atacando. En anteriores gobiernos no se preguntaban por el terno, el reloj y no sean tan incisivos”, manifestó Contreras.