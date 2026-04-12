El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, acudió este domingo al distrito limeño de San Borja para emitir su voto en el marco de las Elecciones Generales 2026.

El postulante llegó a su mesa de sufragio instalada en la Institución Educativa María Reiche, ubicada en dicho distrito de Lima.

Previamente, en horas de la mañana, Roberto Sánchez compartió el tradicional desayuno electoral junto a sus padres, familiares y candidatos al Senado y la Cámara de Diputados de su agrupación política.

Visita al expresidente Pedro Castillo

Como parte de sus actividades previas a la votación, el candidato también acudió a las afueras del penal de Barbadillo, en el distrito de Ate, donde visitó al expresidente Pedro Castillo.

“El resultado lo recibiremos como corresponde en nuestro local partidario que queda en la cuadra 2 de la avenida Guzmán Blanco”, manifestó el candidato.

La jornada electoral 2026 se inició a las 7:00 a.m. en todo el país, con la participación de más de 27 millones de peruanos, quienes elegirán al presidente de la República, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino.