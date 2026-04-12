Los residentes del Hogar Canevaro participaron en la jornada electoral del 12 de abril gracias al acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, que facilitó condiciones para que adultos mayores pudieran emitir su voto sin restricciones.

El personal defensorial brindó orientación, apoyo en el traslado y acceso preferente durante todo el proceso, permitiendo que los ciudadanos ejerzan su derecho pese a sus condiciones de salud o edad avanzada.

A nivel nacional, la institución desplegó acciones similares para asistir a personas en situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidad y gestantes, con el objetivo de garantizar un proceso accesible e inclusivo.

En paralelo, se mantiene el monitoreo de incidencias mediante la herramienta “Click Electoral”, que permite reportar situaciones en tiempo real.