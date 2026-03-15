Diversos candidatos presidenciales y organizaciones políticas expresaron sus condolencias tras el fallecimiento de Napoleón Becerra García, aspirante a la Presidencia por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú).
El dirigente político murió en un accidente de tránsito cuando se dirigía a una actividad de campaña en la región Ayacucho.
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Mensajes de partidos y candidatos
El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, envió un mensaje de condolencias a la familia y a los simpatizantes del candidato fallecido.
El candidato del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, lamentó el hecho y pidió que las autoridades informen sobre lo ocurrido.
También se pronunció el fundador y candidato presidencial de Alianza para el Progreso, César Acuña, quien expresó su solidaridad con los familiares de la víctima y deseó pronta recuperación a los heridos del accidente.
El partido Primero la Gente, liderado por la candidata presidencial Marisol Pérez Tello, expresó sus condolencias a la familia del dirigente y a la militancia del PTE.
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Solidaridad desde distintos sectores políticos
El candidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau, recordó que conoció a Becerra durante la militancia política vinculada al líder histórico Alfonso Barrantes Lingán.
En tanto, el candidato de la alianza Venceremos, Ronald Atencio, criticó el estado de las carreteras del país y señaló que la falta de infraestructura vial sigue cobrando vidas.
El aspirante presidencial de Somos Perú, George Forsyth, afirmó que hechos como este recuerdan que, más allá de la competencia electoral, los candidatos comparten el objetivo de mejorar el país.
En redes sociales, los candidatos José Williams (Avanza País), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano) también expresaron su pesar por el fallecimiento.
Otros pronunciamientos políticos
El candidato del Partido Morado, Mesías Guevara, expresó su pésame a los familiares y militantes del PTE.
También se pronunció Virgilio Acuña, candidato a senador y a la primera vicepresidencia por Perú Federal, quien sostuvo que la noticia enluta una campaña que debería desarrollarse como una “fiesta democrática”.