Diversos candidatos presidenciales y organizaciones políticas expresaron sus condolencias tras el fallecimiento de Napoleón Becerra García, aspirante a la Presidencia por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú).

El dirigente político murió en un accidente de tránsito cuando se dirigía a una actividad de campaña en la región Ayacucho.

Mensajes de partidos y candidatos

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, envió un mensaje de condolencias a la familia y a los simpatizantes del candidato fallecido.

Expreso mi más profundas condolencias por la muerte del candidato a la presidencia Sr. Napoleón Becerra. Extiendo un abrazo a sus familiares y partidarios. Los riesgos en una campaña política son enormes pero todos los que deseamos un Perú mejor los enfrentamos con valentía.… — Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) March 15, 2026

El candidato del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, lamentó el hecho y pidió que las autoridades informen sobre lo ocurrido.

🔴 COMUNICADO l El Partido del Buen Gobierno expresa sus condolencias ante el fallecimiento de Napoleón Becerra.#Comunicado #BuenGobierno pic.twitter.com/xSDPEr46tp — Partido del Buen Gobierno (@BuenGobiernoPe) March 15, 2026

También se pronunció el fundador y candidato presidencial de Alianza para el Progreso, César Acuña, quien expresó su solidaridad con los familiares de la víctima y deseó pronta recuperación a los heridos del accidente.

Lamento profundamente el fallecimiento de Napoleón Becerra, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores del Perú, ocurrido en un trágico accidente en la vía Rumichaca, en Ayacucho.



Mis condolencias a su familia, seres queridos, amigos y militantes.



Deseo también la… — César Acuña Peralta (@CesarAcunaP) March 15, 2026

El partido Primero la Gente, liderado por la candidata presidencial Marisol Pérez Tello, expresó sus condolencias a la familia del dirigente y a la militancia del PTE.

Tomamos conocimiento del lamentable fallecimiento del candidato Napoleón Becerra del Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE. Expresamos nuestras sinceras condolencias a su familia y a la militancia de su organización. — Primero La Gente (@primerolagentep) March 15, 2026

Solidaridad desde distintos sectores políticos

El candidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau, recordó que conoció a Becerra durante la militancia política vinculada al líder histórico Alfonso Barrantes Lingán.

Lamento la partida de Napoleón Becerra, candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, quien decidió dar un paso al frente para servir al país desde la política.



Un amigo, a quien conocí en la militancia desde los tiempos de Alfonso Barrantes… — Alfonso López-Chau (@LopezChauNava) March 15, 2026

En tanto, el candidato de la alianza Venceremos, Ronald Atencio, criticó el estado de las carreteras del país y señaló que la falta de infraestructura vial sigue cobrando vidas.

Recibo con mucha consternación y pena la noticia de la muerte de nuestro compañero Napoleón Becerra. El estado de las carreteras en el país es pésimo y el desinterés de los gobiernos se sigue cobrando vidas valiosas. Mi más sentido pésame a su familia y a sus compañeros del PTE. pic.twitter.com/8DZquoCvtT — Ronald Atencio (@RonaldAtencio) March 15, 2026

El aspirante presidencial de Somos Perú, George Forsyth, afirmó que hechos como este recuerdan que, más allá de la competencia electoral, los candidatos comparten el objetivo de mejorar el país.

🕊️Con mucho pesar recibo la noticia de la partida de Napoleón Becerra, candidato presidencial del PTE. En medio de una campaña, golpes así nos recuerdan que antes que candidatos somos personas que queremos lo mejor para el Perú.🇵🇪



Descansa en paz.🕊️ @RPPNoticias @americatv_peru pic.twitter.com/6wOxco12Eg — George Forsyth (@George_Forsyth) March 15, 2026

En redes sociales, los candidatos José Williams (Avanza País), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano) también expresaron su pesar por el fallecimiento.

Quiero expresar mis condolencias a los familiares, amigos y seguidores de Napoleón Becerra García, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú.



Les envío mi más sentido pésame y mi acompañamiento en este momento de profundo dolor. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) March 15, 2026

Lamento profundamente el fallecimiento del candidato presidencial Napoleón Becerra.



En estos momentos de dolor, expreso mis más sentidas condolencias a su familia, amigos y a todos quienes compartieron con él su vocación de servicio al país. pic.twitter.com/qwPKzv23Ll — José Williams Zapata (@jwilliamszapata) March 15, 2026

Lamento profundamente la partida de Napoleón Becerra, candidato presidencial del Partido de los trabajadores y emprendedores. Hombre de izquierda de buen talante. Coincidi con el varias veces. Mis condolencias al PTE y a sus amigos y familiares. — Enrique Valderrama (@Valderrama_En) March 15, 2026

Otros pronunciamientos políticos

El candidato del Partido Morado, Mesías Guevara, expresó su pésame a los familiares y militantes del PTE.

Hago llegar mi séntido pésame a los familiares y partidiarios de Napoleon Becerra, por su sensible fallecimiento. Que Dios le de paz a su alma y eterno descanso. https://t.co/dAx8Qwzqyq — Mesías Guevara (@MesiasGuevara) March 15, 2026

También se pronunció Virgilio Acuña, candidato a senador y a la primera vicepresidencia por Perú Federal, quien sostuvo que la noticia enluta una campaña que debería desarrollarse como una “fiesta democrática”.