Perú Libre, el partido del presidente Pedro Castillo, mostró ayer en Trujillo, con mayor virulencia que en ocasiones anteriores, su obsesión por cambiar la Constitución Política del Perú y, en especial, por eliminar radicalmente su capítulo económico.

Durante un evento partidario al que llamaron Primer Encuentro Regional de Juventudes de Perú Libre, los congresistas Guillermo Bermejo, Alex Flores y Kelly Portalatino desarrollaron, ante una audiencia militante, la línea política determinada por el secretario general de Perú Libre, el condenado por corrupción Vladimir Cerrón.

El legislador Alex Flores apuntó explícitamente a los artículos 60 y 62 de la Constitución como algunos de los núcleos del capítulo económico por eliminar.

Según el tenor de los oradores, la Carta Magna vigente solo habría causado el retroceso económico y social del país.

Merecería, por lo tanto -según la narrativa de Perú Libre- ser cambiada mediante una Asamblea Constituyente en el que -también aseguraron- tendrán prevalencia los sindicatos obreros, los gremios campesinos y los pueblos originarios, por encima de los partidos políticos.

Los legisladores oficialistas confirmaron que Perú Libre se moviliza por todas las regiones para recolectar firmas de ciudadanos.

Según Guillermo Bermejo, la militancia está preparada para conseguir 5 millones de adhesiones.

NUEVA CARTA

Bermejo reiteró y remarcó que en una asamblea constituyente promovida por Perú Libre los partidos políticos tendrán un papel secundario, pues, a su juicio, tales organizaciones no representan a las grandes mayorías, ni siquiera el suyo.

“Hemos dicho desde el principio que nuestra Asamblea Constituyente parte del reconocimiento de que los partidos políticos no representan a las mayorías del país. Nosotros, que somos militantes partidarios también, sabemos reconocer que la mayoría de los peruanos no se siente representado por los partidos políticos. Ellos (los partidos de derecha) no son partidos, son franquicias”, exclamó.

“Es por eso que en la asamblea constituyente también tienen que estar los sindicatos de trabajadores, los gremios de agricultores, las comunidades campesinas, los pueblos originarios que nunca han participado en una asamblea constituyente. Tienen tanto derecho o más que los partidos”, prosiguió.

Bermejo, investigado por filiación a remanentes de Sendero Luminoso, abogó por un programa marxista leninista similar al de Venezuela -sin mencionar al país- al proponer que el Estado debe tener sus empresas como en la época del dictador Juan Velasco Alvarado.

“Nosotros decimos: ‘Bienvenida la inversión extranjera’, pero también bienvenida la inversión nacional. Bienvenida también la inversión pública. El Estado también tiene que hacer empresa, también tiene que tener sus empresas para industrializar la materia prima”, resaltó.

Según su enfoque, “50 años después (del modelo socialista de Velasco Alvarado) no producimos ni botones de camisa”.

En esa línea, Bermejo exhortó a sus partidarios a conseguir 5 millones de firmas para proceder al referéndum.

EL MODELO

A su turno, Alex Flores aseguró que es necesaria una nueva carta magna para modificar radicalmente el modelo económico que llamó neoliberal “impuesto por el Consenso de Washington, por el capitalismo norteamericano”.

El aspecto más importante sería el cambio del capítulo económico de la Constitución actual, añadió, específicamente los artículos 60 y 62 de la Carta Magna.

El artículo 60, cabe recordar, señala que solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.

El artículo 62 precisa que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial.

Según Paredes el artículo 60 sería lesivo a la soberanía del país.

ANÁLISIS

El economista Carlos Adrianzén advirtió de los peligros de expandir el tamaño del Estado.

“Cuanto (las constituciones) más inflan el Estado, cuanto más deterioran la libertad política, tienden a generar más corrupción”, alertó.

Sobre las eventuales modificaciones que pretende introducir Perú Libre, Adrianzén, en diálogo con Correo, dijo que ha estudiado las constituciones desde 1900 y la evidencia sostiene que “hay algunas que han tenido un efecto nocivo”.

“La del 79 fue muy mala en materia económica, y tengo entendido que a esa es la que Perú Libre quiere parecerse”, apuntó.

“Hay que recordar que cuantas más constituciones tiene un país, es más pobre”, enfatizó.

