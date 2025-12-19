El abogado penalista Carlos Caro exigió que el Poder Judicial cumpla de inmediato el fallo del Tribunal Constitucional (TC) de octubre, que anuló el proceso del caso Cócteles por falta de tipicidad penal en el presunto financiamiento irregular de la campaña de Keiko Fujimori.

Según Caro, la sentencia es vinculante y de obligatorio cumplimiento; ignorarla configuraría un delito de desobediencia.

“No hay acusación vigente ni base legal para continuar, ya que al momento de los hechos no existía el delito de receptación en lavado de activos, y se violó el plazo razonable tras nueve años sin sentencia”, explicó en Canal N.

Caro rechazó que el juez pueda invocar “control difuso” para inaplicar la decisión del TC, aclarando que este mecanismo aplica solo a normas, no a sentencias. Ante el anuncio del fiscal Rafael Vela de oponerse al archivo en la audiencia de este viernes, el penalista lo calificó de “derecho al pataleo” sin sustento jurídico.

Recordó la contradicción del Ministerio Público, que inicialmente aceptó el fallo y pidió su aplicación al caso Villarán, pero ahora cuestiona su ejecución, lo que pone en duda su imparcialidad.

El experto advirtió que desacatar el TC implicaría faltas graves o delitos funcionales para jueces y fiscales, y abrió la puerta a desactivar el equipo especial Lava Jato, como insinuó el fiscal interino Tomás Gálvez.

“Cumplieron su rol inicial, pero los casos avanzados pueden manejarse por fiscales ordinarios sin problemas técnicos”, sostuvo. Para Caro, discutir la sentencia tiene solo valor académico: “Sin delito previo, no hay lavado”.