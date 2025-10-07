El lunes 27 de octubre, a las 3:00 p.m., se iniciará el control de acusación contra el preso expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine (asilada en Brasil), por el caso Gasoducto Sur.

El procedimiento es el paso previo al juicio oral, en el que la Fiscalía pedirá 35 años de prisión para la ex “pareja presidencial” por la presunta comisión de los delitos de asociación Ilícita para delinquir y colusión agravada en agravio del Estado peruano.

La tesis fiscal refiere que ambos establecieron hasta cinco acuerdos ilícitos con la constructora Odebrecht a cambio del proyecto Gasoducto Sur. Así, el perjuicio que se generó al Perú fue de más de 200 millones de dólares.

Además de Ollanta y Nadine, el Ministerio Público pide 29 años de prisión para el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, y penas de entre 9 años y 35 años para 19 implicados.

TE PUEDE INTERESAR