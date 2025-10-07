Frente al aumento de los casos de extorsión y violencia contra conductores del transporte urbano, el presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, Juan Carlos Mori, pidió al Ejecutivo declarar en estado de emergencia este sector en Lima. La solicitud tiene como objetivo frenar el accionar de las organizaciones criminales que vienen afectando a choferes y empresarios de dicho rubro.

La solicitud fue presentada de manera formal a través de un oficio dirigido a la presidenta Dina Boluarte.

En el documento, Mori argumenta que la gravedad de la situación demanda una intervención inmediata del Gobierno Central, con el fin de restablecer la seguridad en el servicio de transporte urbano, el cual se ha visto seriamente afectado por amenazas, atentados y homicidios en las últimas semanas.

El oficio remitido por el congresista Juan Carlos Mori precisa que el estado de emergencia propuesto se aplicaría de manera exclusiva al sector del transporte urbano en la capital.

En dicho texto se advierte que la creciente ola de extorsiones ha afectado gravemente la operatividad de las unidades y puesto en riesgo la integridad de los conductores y empresarios del rubro.

Asimismo, el documento expone las graves consecuencias económicas que estas amenazas provocan en los gremios empresariales del sector transporte.

La carta enfatiza que la declaratoria de emergencia permitiría al Estado implementar acciones focalizadas y urgentes para enfrentar la crisis, sin afectar el funcionamiento de otros sectores.

Juan Carlos Mori, pdte. de la Comisión de Transportes del Congreso, envió oficio a la presidenta Dina Boluarte para que declare en emergencia el transporte urbano en Lima debido a ola de extorsión



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/jTpekW3JwX — Canal N (@canalN_) October 7, 2025