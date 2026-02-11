La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República archivó las denuncias constitucionales presentadas contra la parlamentaria Katy Ugarte, investigada por el presunto recorte de sueldos a trabajadores de su despacho, caso conocido como ‘Mochasueldos’.

Por 7 votos a favor, cero en contra y 2 abstenciones, el grupo de trabajo desestimó las denuncias constitucionales 362 y 464 (acumuladas).

Acusación fiscal y argumentos del informe

Según la acusación formulada por el entonces fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, Ugarte Mamani habría incurrido en el presunto delito de concusión e infracción a los artículos 1, 23, 38 y 39 de la Constitución.

Sin embargo, el informe de calificación concluyó que los elementos presentados por el Ministerio Público “constituyen indicios iniciales” que no fueron corroborados con la claridad requerida para establecer la existencia de un hecho punible.

“Por tanto, no existen méritos suficientes para habilitar el inicio de un proceso penal ni la formulación de cargos constitucionales por infracción a la Carta Magna”, señala el documento que recomendó el archivo.

Asimismo, se indicó que no se acreditó ningún acto que implique trato degradante o atentado contra la dignidad de los trabajadores, ni que la congresista haya limitado o condicionado el trabajo de su personal.

Votación y ausencias

Votaron a favor del archivo los congresistas:

Jorge Montoya (Honor y Democracia)

Arturo Alegría y Martha Moyano (Fuerza Popular)

Patricia Chirinos (Renovación Popular)

Ana Zegarra (Somos Perú)

Elvis Vergara (Acción Popular)

Pasión Dávila (Bancada Socialista)

Se abstuvieron:

Lady Camones (Alianza para el Progreso)

Digna Calle (Podemos Perú)

Durante la votación no respondieron al llamado algunos legisladores de diversas bancadas.

Antecedentes del caso

El 9 de abril de 2023, un reportaje del programa Cuarto Poder reveló que Katy Ugarte habría solicitado aportes económicos a trabajadores en Cusco para mejorar su imagen pública, versión que la legisladora rechazó en su momento ante la Comisión de Ética.

Uno de los trabajadores indicó que se realizaban pagos de entre 200 y 400 soles a Wilber Felices Villafuerte, presunto hombre de confianza de la congresista. Además, un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó transferencias inusuales por al menos S/35 mil de asesores del Congreso a la parlamentaria.

Ugarte sostuvo previamente que todos sus movimientos financieros están bancarizados y que puede justificar los montos observados.