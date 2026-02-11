El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que este miércoles 11 de febrero vence el plazo para que los candidatos a las Elecciones Generales 2026 presenten su renuncia a la postulación.

Asimismo, hasta hoy los partidos políticos pueden solicitar el retiro de sus fórmulas presidenciales o listas de candidatos, de acuerdo con el cronograma electoral vigente.

¿A quiénes alcanza la medida?

La disposición comprende:

La fórmula presidencial .

. Candidatos al Senado .

. Postulantes a la Cámara de Diputados .

. Aspirantes al Parlamento Andino.

El cumplimiento de este plazo es obligatorio para que las renuncias o retiros sean admitidos dentro del proceso electoral en curso.

Procedimiento para renuncias

El JNE precisó que los trámites de renuncia deben realizarse ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) de manera personal y por escrito.

La documentación debe contar con firma certificada por el secretario del órgano electoral correspondiente. En caso de disponer de firma digital válida, el procedimiento puede efectuarse de forma virtual.

Retiro de listas y derecho a apelación

En el caso del retiro de candidatos o listas, la solicitud debe ser presentada por el personero legal del partido político, adjuntando la documentación que acredite que la decisión fue adoptada conforme al estatuto interno de la organización.

Las resoluciones emitidas por los Jurados Electorales Especiales pueden ser apeladas ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que actuará como última y definitiva instancia.