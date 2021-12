Se suma a los cuestionamientos. El congresista de Renovación Popular (RP), Jorge Montoya, criticó el accionar de la fiscal Norah Córdova en el caso Petroperú.

Córdova Alcántara fue señalada anteriormente por sus publicaciones, en redes sociales, contra el actual presidente Pedro Castillo en la última campaña electoral. El vocero de RP, sin embargo, se refirió a los procedimientos en torno a las diligencias fiscales realizadas el último lunes 20 de diciembre en Palacio de Gobierno.

En diálogo con Correo, el legislador consideró que la funcionaria “inició las investigaciones cometiendo errores o, por lo menos, dejando dudas en el accionar” debido a que no solicitó una orden judicial para “allanar” la casa de Pizarro.

“Para iniciar un allanamiento se necesita una orden judicial, y esa orden no se ha procesado”, precisó. Cabe mencionar que la referida fiscal aseguró que el Ministerio Público no necesitó de dicha autorización pues la instancia “le pertenece al Estado, no al Presidente de la República”.

“Aducen que es una dependencia pública, pero es un tema delicado, Palacio es la residencia del presidente no solo es un espacio público (…) sí necesita una orden judicial a mi modesto entender (…) Si no lo ha hecho está jugando a una doble intención, a decir ‘yo estoy cumpliendo con mi tarea, pero no me dejan cumplirla’, cuando es falso”, argumentó.

Vale precisar que el mandatario Pedro Castillo “no está inmerso en esta investigación”, según declaraciones de la propia autoridad a cargo del caso.

“Yo no soy abogado y no conozco pero una fiscal con la experiencia que tiene, que aduzca eso, está completamente equivocada (…) No está investigando a Castillo pero está entrando a Palacio de Gobierno”, puntualizó el parlamentario.

Insta a fiscal de la Nación a “supervisar” caso

En otro momento, el legislador también se refirió al trabajo de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, respecto a la investigación referida. En este sentido, indicó que la funcionaria es quien “tiene que hacerse cargo y supervisar de que todo camine bien”.

“Estamos hablando del presidente, el más alto funcionario del Estado. Para eso la fiscal (Zoraida Ávalos) es la que debe verificar que los procedimientos de su gente y su personal sean los adecuados. Si aquí no lo han hecho y han dejado dudas en el camino, que permitan este tipo de reacciones de parte de Palacio, no está haciendo bien su tarea”, detalló.

