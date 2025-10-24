El Poder Judicial (PJ), a través de la Primera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, declaró improcedente la solicitud de excarcelación presentada por Osmán Morote Barrionuevo, excabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso.

Morote cumple una condena de cadena perpetua por su responsabilidad en el sangriento atentado con coche bomba en la calle Tarata, en Miraflores, ocurrido en 1992.

#Importante La Primera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria negó la solicitud de excarcelación presentada por el excabecilla de Sendero Luminoso, Osmán Morote Barrionuevo, quien cumple condena por el atentado terrorista de la calle Tarata, ocurrido en 1992. pic.twitter.com/CDTaGjHyy5 — Corte Superior Nacional (@csnjpeOficial) October 24, 2025

La decisión de la sala, integrada por las juezas Pilar Carbonel y Doris Rodríguez, y el juez Richard Llacsahuanga, se fundamentó en que el sentenciado no cumple con los requisitos legales ni humanitarios establecidos por la Ley N.° 32181, que regula los beneficios penitenciarios.

La Sala concluyó que la defensa de Morote no logró demostrar una condición médica terminal o un estado de salud excepcional que justificara la medida de excarcelación.

La solicitud de liberación había sido presentada por la defensa de Morote el pasado 8 de abril de 2025, invocando la Ley N.° 32181, que permite evaluar medidas alternativas para sentenciados mayores de 80 años por razones humanitarias.

El abogado argumentó que Morote cumplió 80 años el 15 de abril y que sufre un deterioro físico y mental significativo, incluyendo pérdida de memoria y dependencia, tras 36 años continuos de reclusión.

A pesar de que la defensa presentó una sentencia previa de hábeas corpus que ordenaba mejorar la atención médica del interno, la Sala priorizó el rigor de los requisitos de la Ley para condenados por delitos graves como terrorismo.