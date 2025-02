El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, le pidió ayer al Gobierno Central que se deje ayudar en materia de seguridad ciudadana. Solamente en La Libertad, en lo que va de este año ya se han registrado 33 homicidios, pese al estado de emergencia decretado en tres de sus 12 provincias (Trujillo, Virú y Pataz).

Posición

La autoridad liberteña indicó que la Región tiene un presupuesto asignado para invertir en seguridad ciudadana, pero criticó que el Ejecutivo todavía no haya promulgado el decreto supremo que autoriza compras directas, “por lo menos en estado de emergencia”.

“[...] ¿Quién es el afectado? La población. Los trujillanos no quieren cámaras de aquí a siete meses, que es lo que dura una licitación. Los trujillanos quieren videocámaras de aquí a un mes, quieren camionetas de acá a un mes, quieren motocicletas de aquí a un mes”, expresó el también líder y fundador de Alianza para el Progreso (APP).

En esa línea, Acuña hizo un llamado al Ejecutivo para “que se deje ayudar”. “Queremos lo mejor para la región y ahora, lo mejor para la región es invertir lo más que podamos en seguridad ciudadana, a pesar de que no es nuestra responsabilidad (sic)”, enfatizó el gobernador regional.

Ante la ola de críticas que recibe por el incremento de la delincuencia común y el crimen organizado en la región, Acuña tildó de “ignorantes” a los periodistas que cuestionan su gestión. “Algunos medios [dicen] el gobernador no hace nada por seguridad; un poco de ignorancia, porque no es mi responsabilidad. La responsabilidad es de la Policía Nacional y lo que hacemos los gobiernos regionales es solamente dar la logística, apoyar, gestionar. Por eso creo que como gobernador estoy haciendo lo que me corresponde”, aseveró Acuña, quien a su vez es también presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coprosec).

PUEDE LEER: Hay comisarías con solo cuatro policías en la región La Libertad

Intereses

Para la exvicepresidenta regional Mónica Sánchez Minchola, esta postura de César Acuña es solo “estratégica” y “demagógica” para “querer deslindar su responsabilidad”.

La también abogada explicó que lo que le pide el gobernador al Ejecutivo “son normas de emergencia para que él pueda comprar o invertir los recursos de la Región sin licitación pública o de manera directa, aun cuando recién después de tres años se puede licitar el Laboratorio de Criminalística, proyecto que se ejecutará a través de la modalidad de Obras por impuestos (Oxl)”.<Running Header>

“Lo que quiere Acuña es invertir de manera inmediata porque le ganan los tiempos para su renuncia. Él busca inaugurar todo o dejar todas las primeras piedras porque en septiembre [de este año] va a renunciar para postularse a la presidencia de la República. Su verdadera preocupación no es la seguridad ciudadana, sino sacarle la vuelta a la ley de contrataciones y hacer este año, de manera acelerada y con cálculo político, lo que no hizo en 2023 y 2024″, expresó.

Seguridad

A dos semanas del atentado a la sede central del Ministerio Público en Trujillo, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJ-LL), Cecilia León Velásquez, indicó que soldados del Ejército sí vienen resguardando la sede central de su institución para frustrar un posible ataque.

“Lo que yo les puedo decir es que el Ejército está protegiendo a algunas instituciones como es el Poder Justicia, pues hay una presencia permanente en el local del centro [histórico de esta ciudad]”, dijo.

León agregó que “lo que no queremos es que el Poder Judicial sea atacado y se está protegiendo ante un requerimiento expreso de la presidencia y mi persona”.

Días atrás, las autoridades confirmaron que bandas criminales también habrían planeado atentar contra otras sedes operadoras de justicia.

Frente a este situación, se ha dispuesto también que miembros del Ejército sigan resguardando la sede principal de la Fiscalía y otros locales de la misma entidad. “Se va a continuar así hasta que sea necesario”, aseveró una fuente vinculada a las labores de seguridad que se vienen dictando en la región contra el hampa.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

MARTÍN NAMAY: “NO NECESITAMOS COMISARIOS HARAGANES”

Video: Gobierno Regional de La Libertad