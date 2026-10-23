El ministro del Interior, César Astudillo, sostuvo que las facultades legislativas otorgadas por el Congreso al Ejecutivo no cubren todas las medidas que el Gobierno buscaba implementar para enfrentar la inseguridad ciudadana.

“Es evidente que no es suficiente, nunca es suficiente, no se aprobaron todas las que se quisieron”, señaló al ser consultado sobre los alcances de la delegación de facultades.

Cabe mencionar que el ministro también precisó que la erradicación de cultivos de coca seguirá adelante, pues no necesita de estas atribuciones para operar.

Astudillo indicó que el Ejecutivo espera la emisión de decretos legislativos y de urgencia para avanzar con las contrataciones de tecnología destinada a reforzar la seguridad. Su expectativa es que estos procesos puedan concretarse antes de finalizar el año.

El titular del Interior también planteó revisar el acuerdo de interdicción aérea no letal contra el narcotráfico, al considerar que no ha impedido el traslado de cocaína en avionetas que sobrevuelan el VRAEM.

Según explicó, estas aeronaves pueden transportar cerca de 400 kilos de droga y sostuvo que una intervención armada debe basarse en información de inteligencia que permita identificar cuándo llevan cocaína.