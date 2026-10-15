El ministro del Interior, César Astudillo, expresó su expectativa de que el debate legislativo permita incorporar herramientas adicionales para enfrentar la criminalidad.

Durante una ceremonia de reconocimiento a cinco suboficiales de la Policía Nacional, en La Victoria, indicó que algunas iniciativas del Ejecutivo no fueron consideradas en el predictamen que analizará la Comisión de Constitución del Senado.

Entre las medidas pendientes, mencionó la regulación del uso de uniformes y la necesidad de establecer mecanismos para que la Policía pueda intervenir en instalaciones de empresas navieras y portuarias. Astudillo sostuvo que el control de estos espacios es relevante para las investigaciones sobre el traslado de mercancías ilícitas.

El titular del Interior también destacó la creación de una comisión multisectorial de alto nivel para coordinar las acciones contra la criminalidad.

El grupo estará presidido por el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros e integrado por los ministros del Interior, Defensa, Justicia y Relaciones Exteriores. Según Astudillo, sus integrantes se reunirán semanalmente para agilizar el intercambio de información y las coordinaciones entre instituciones.