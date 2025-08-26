El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, rechazó que vaya a renunciar a su cargo para postular en las elecciones generales de 2026, tal como afirmó el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

“No voy a postular, yo no soy candidato, yo no estoy tratando en los temas que favorecen a la ciudadanía de Lima políticamente”, manifestó en entrevista con RPP.

Sandoval sostuvo que es el propio burgomaestre quien se encuentra en campaña. “El candidato a la presidencia de la República es él (López Aliaga), el que está en campaña es él. Él dijo que no iba a postular a la presidencia y que iba a dedicarse a convertir Lima en potencia mundial con coches de 40 años de antigüedad. Fíjate su contradicción” , expresó.

Las declaraciones del ministro se dan luego de que López Aliaga asegurara, durante la recepción del segundo lote de trenes donados por la empresa estadounidense Caltrain, que Sandoval dejaría el cargo en octubre para postular con Alianza Para el Progreso.