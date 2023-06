El ministro de Salud, César Vásquez, indicó que las fotos donde aparece al lado de Pedro Castillo y otros miembros del círculo de confianza del expresidente, no lo vuelven cómplice y fueron “circunstanciales”.

“Esas fotos son antiguas y de antes que Pedro Castillo sea conocido, sea presidente o siquiera esté en campaña. Soy un político conocido en Cajamarca”, dijo el titular del Minsa a Exitosa.

“He sido un personaje público en Cajamarca, he sido congresista representando Cajamarca y muchas personas se han acercado a tomarse fotos en fiestas patronales en nuestros distritos, en Chota, Cajamarca. Eso no me hace cómplice de las responsabilidades y cuestionamientos que puedan tener”, agregó.

También aclaró que las fotos con el propietario de la casa ubicada en la calle Sarratea, Alejandro Sánchez, son del 2016 o 2017 cuando se celebraba su elección como congresista.

“Son reuniones que circunstancialmente se han dado en nuestras fiestas de nuestros pueblos donde nos encontramos paisanos aunque pensemos distinto en algunos temas o ideologías”, aseveró.