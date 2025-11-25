En el expediente 200-2024-2025/CEP-CR, la Comisión de Ética Parlamentaria decidió archivar la denuncia contra el congresista Edgar Tello Montes, de Podemos Perú. En dicho caso se le atribuía haber ingresado sin autorización a un inmueble de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y causar, durante esa intervención, daños en el cerco perimétrico de la propiedad.

El grupo de trabajo presidido por Elvis Vergara no logró la mayoría necesaria para seguir con el proceso disciplinario: obtuvo cuatro votos a favor de la sanción, cinco en contra y una abstención. Ante ese resultado, el caso quedó archivado.

Según el informe técnico de la Comisión de Ética, había indicios de que Edgar Tello habría infringido el Código de Ética Parlamentaria al ingresar, junto a otras personas y sin autorización, a un inmueble de la FAP. El documento recomendaba imponerle una multa por 60 días y una amonestación escrita, al considerar que el congresista habría excedido sus funciones.

Aunque se señaló que la intervención del legislador buscaba favorecer a un tercero en medio de un proceso de desalojo, la propuesta de sanción no obtuvo respaldo suficiente durante el debate en la comisión.

El análisis del caso se realizó con la participación remota de los congresistas. La votación culminó con cuatro adhesiones a la sanción, cinco votos en contra y una abstención, una distribución que impidió aprobar la recomendación del informe técnico. En consecuencia, el expediente terminó siendo archivado.

#EnVivo



La Comisión de Ética archivó la denuncia contra el congresista Edgar Tello al no alcanzar los votos necesarios. El informe recomendaba 60 días de multa y amonestación escrita por presunto abuso de funciones



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/bOsGDedWXK — Canal N (@canalN_) November 24, 2025