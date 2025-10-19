La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República tiene programada una sesión para este lunes a partir de las 16:00 horas, en la que se revisarán tres casos que involucran a las legisladoras Kira Alcarraz, Norma Yarrow y Lucinda Vásquez.

De acuerdo con la agenda del grupo de trabajo, el primer punto a tratar será la denuncia de oficio presentada contra la congresista Kira Alcarraz, integrante de Podemos Perú. La investigación responde a una presunta falta de ética en agravio de la periodista Marycielo del Castillo.

El segundo tema en agenda corresponde al informe de calificación del expediente relacionado con la denuncia presentada contra la parlamentaria Norma Yarrow, de Renovación Popular.

El documento fue presentado por su colega Luis Kamiche, quien la acusó de haber incurrido en un presunto acto de discriminación durante una sesión del Pleno del Congreso.

Asimismo, el grupo de trabajo abordará la audiencia correspondiente al caso de la congresista Lucinda Vásquez, del Bloque Magisterial, señalada por la supuesta contratación de familiares como personal de confianza en su despacho parlamentario.

La sesión de la Comisión de Ética se desarrollará en la sala Francisco Bolognesi y contará con la participación de sus miembros tanto de manera presencial como virtual. La reunión será dirigida por el presidente de este grupo de trabajo, el congresista Elvis Vergara, de Acción Popular.

El análisis de estos expedientes forma parte de las acciones regulares que realiza la Comisión de Ética para determinar posibles infracciones al Código de Ética Parlamentaria.

Según el procedimiento establecido, tras la revisión de los casos se decidirá si corresponde iniciar investigaciones preliminares, archivar las denuncias o derivarlas a etapas posteriores dentro del proceso disciplinario.