La Comisión de Ética del Congreso se reunirá este lunes 12 de enero, en sesión extraordinaria, para evaluar la denuncia de oficio presentada contra la congresista Kira Alcarraz Agüero, por la presunta agresión a un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La sesión está programada para las 16:00 horas, en la sala Luis Bedoya Reyes del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, sede del Congreso de la República.

Agenda con tres puntos en debate

Según la agenda oficial, la Comisión de Ética abordará tres temas principales. En primer lugar, se revisará la reconsideración de la votación de la denuncia de oficio contra la congresista Yorel Kira Alcarraz Agüero, por una presunta falta ética en agravio de la periodista Marycielo del Castillo.

En segundo término, se someterá a nueva votación el informe final de la denuncia de parte contra la congresista Lucinda Vásquez Vela.

Finalmente, la comisión analizará la nueva denuncia de oficio contra Alcarraz Agüero por la presunta agresión a un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Denuncia por incidente durante intervención vehicular

Como se recuerda, el SAT denunció el martes 6 de enero de 2026 que la parlamentaria habría agredido a un colaborador de la entidad durante la intervención de un vehículo de su propiedad, el cual contaba con orden de captura debido a una deuda por infracción de tránsito.

De acuerdo con la denuncia, la congresista habría intentado disuadir el internamiento del vehículo y, al no lograrlo, se produjo la presunta agresión, hecho que fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional del Perú.

El caso quedó registrado en un parte policial y forma parte de la documentación que evaluará la Comisión de Ética en la sesión de este lunes.