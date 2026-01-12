El presidente de la República, José Jerí, se pronunció sobre la reunión no oficial que sostuvo con un empresario chino en un restaurante del distrito de San Borja, luego de que el encuentro fuera difundido en reportajes televisivos.

El jefe de Estado reconoció que el hecho pudo ser malinterpretado en el actual contexto político.

“No hagas cosas buenas que parezcan malas”, expresó para la prensa. Frase que según indicó comparte con su equipo de trabajo.

Jerí descartó cualquier comparación con hechos irregulares del pasado y negó que el encuentro haya tenido intenciones ocultas. Aseguró que se trató de una reunión legítima, aunque admitió que debe actuar con mayor cautela para evitar interpretaciones erróneas.

Estilo de gobierno basado en contacto directo

Durante su intervención pública, el mandatario explicó que su estilo de gobierno se basa en el contacto constante con la población. En ese sentido, afirmó que continuará visitando espacios públicos en distintos horarios como parte de su forma de conocer la realidad nacional.

“Voy a los centros comerciales, a las tiendas, a tomar emoliente. A veces con gorra, a veces sin gorra. No voy a dejar de ser así”, declaró.

Rechaza comparaciones con la Casa de Sarratea

En referencia a las comparaciones con las reuniones no registradas del expresidente Pedro Castillo en la Casa de Sarratea, Jerí fue enfático en rechazar similitudes.

“Las sombras del pasado no están vinculadas conmigo”, afirmó. Añadió que asume este episodio como una lección para reforzar la transparencia y la confianza ciudadana.

Anuncia reuniones periódicas con gremios

Finalmente, el presidente anunció que el Ejecutivo retomará reuniones quincenales con gremios y sectores sociales para evaluar avances de gestión. Señaló que el gobierno mantiene su compromiso con la seguridad y con la implementación de medidas normativas pendientes en el país.