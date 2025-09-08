La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República aprobó este lunes la Moción de Orden del Día que propone declarar persona non grata a Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos.

La decisión fue respaldada con 12 votos a favor y 6 en contra, y deberá ser sometida al Pleno para su ratificación.

La sesión fue dirigida por el vicepresidente de la comisión, Ernesto Bustamante Donayre (Fuerza Popular), quien sustentó la iniciativa junto a las congresistas Maricarmen Alva Prieto (no agrupada) y Patricia Juárez Gallegos (Fuerza Popular).

Los impulsores argumentaron que Sheinbaum mostró una actitud hostil hacia el Perú desde su llegada al poder en octubre de 2024, al desconocer la sucesión constitucional tras la vacancia de Pedro Castillo y referirse a él como “legítimo presidente del Perú”.

Bustamante consideró que las declaraciones de la mandataria mexicana representan un agravio al orden institucional peruano. “La moción es en castigo a la señora Claudia Sheinbaum, sus declaraciones altisonantes y ofensivas para el Perú y para la constitucionalidad y el respeto a las instituciones”, afirmó.

En la misma línea, Alva Prieto sostuvo que la medida busca proteger la soberanía sin afectar los lazos entre ambos pueblos. “Colegas congresistas, este no es un acto contra el pueblo mexicano al que nos une una historia y amistad, sino una defensa legítima de la dignidad nacional. El Perú exige respeto a su soberanía y a sus instituciones. No podemos permitir que se minimice un intento de golpe de Estado ni que se distorsione nuestra democracia”, señaló.

Por su parte, José Cueto (Honor y Democracia) también respaldó la moción al advertir sobre las consecuencias diplomáticas de las expresiones presidenciales. “(Es) una persona no grata porque ha estado reiterativamente lanzando sus opiniones que podrán ser muy de ellas, pero acá no hay que olvidar que los dichos de un presidente tienen una connotación internacional”, sostuvo.

No obstante, legisladores como Alex Flores (Bloque Magisterial) rechazaron la medida y pidieron interpretar las declaraciones de Sheinbaum como opiniones personales. “Son opiniones de la presidenta de México sobre un hecho político concreto que aconteció en nuestro país. No ha usado canales oficiales para hacer una petición, como lo sostienen los proponentes”, expresó.

El acuerdo será remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores para su difusión por las vías diplomáticas correspondientes.