La Cancillería peruana informó este sábado que, en coordinación con los Consulados Generales del Perú en Los Ángeles y en México, gestionó la repatriación de tres menores de nacionalidad peruana desde dicho país, luego de que su madre fuera reportada como desaparecida.

Se trata de los hijos de la ciudadana Sheylla Lisbet Gutiérrez Rosillo, quienes llegaron al Perú en un vuelo comercial procedente de Ciudad de México. A su arribo, fueron recibidos por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes verificaron que el proceso se llevara a cabo de forma segura y bajo las medidas de protección necesarias.

A través de un comunicado, la Cancillería destacó la rapidez con la que se ejecutó la operación. “La intervención de la Cancillería se desarrolló con prontitud y eficacia, priorizando la protección de los menores de edad y resguardando su bienestar en todo momento”, señaló el sector.

El ministerio subrayó que la coordinación con autoridades de Estados Unidos y México resultó clave para asegurar el retorno oportuno de los niños.

Asimismo, informó que ha establecido comunicación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a fin de garantizar acciones de protección y acompañamiento a favor de los tres menores.

La Cancillería también recordó que las investigaciones en torno a la desaparición de la madre de los menores permanecen abiertas en California, donde fue reportada por primera vez. En ese sentido, el despacho de Torre Tagle remarcó que seguirá colaborando con las indagaciones en curso.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirma su compromiso de continuar impulsando las investigaciones que lleva a cabo la policía de California para la localización de Sheylla Lisbet Gutiérrez Rosillo, madre de los menores”, precisó la institución.