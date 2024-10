El congresista Américo Gonza defendió el proyecto de ley que presentó que propone una “nueva escala remunerativa para los trabajadores del Despacho Presidencial”, a pesar de que, según admitió, es trabajador de dicho sector, aunque está con licencia mientras ejerce como legislador.

“En cualquier institución dan licencia automáticamente para ejercer su cargo de representación y luego termina, si es que lo desee, como los maestros, como los médicos, como cualquier otro trabajador (...), lo que dure el periodo del cargo de elección popular”, declaró este lunes a la prensa.

Sobre su proyecto de ley, Gonza indicó que está “legislando para los trabajadores”, y que no podía realizar una iniciativa legislativa que lo excluya de dicho aumento salarial.

“Soy consciente (de) que estoy legislando para los trabajadores. ¿Voy a hacer una ley que diga para los trabajadores, menos para Américo Gonza? Eso no se puede hacer tampoco”, manifestó.

“¿Voy a ser trabajador o no voy a ser trabajador?, ¿voy a cobrar o no voy a cobrar? Pero ahorita no, ahorita nadie puede cobrar”, añadió.

