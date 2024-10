Raúl Hurtado, un exagente de seguridad, sostuvo que el congresista Ilich López lo uso como testaferro para crear una empresa de seguridad y que contrate con la Universidad Peruana de los Andes de Huancayo.

En un reportaje de Cuarto Poder, Hurtado reveló audios que datan del 2018, año en el que fue condenado a 4 años de prisión suspendida, y el pago de una reparación civil de 200 mil soles. Sin embargo, no ha podido saldar dicho monto y teme que la condena sea efectiva. Estas son parte de las escuchas, en la que Hurtado conversaría con el legislador:

Raúl Hurtado: Ilich yo no soy dueño de la empresa. Ustedes manejaban todo ese tema. Yo no me puedo perjudicar tanto por esa situación.

Ilich López: Pero justamente estamos por eso conversando pes, hermano. Raúl, antes del domingo debemos estar solucionando ese tema, ya.

Las conversaciones tratan sobre la contratación de un abogado e incluso se escucharía al congresista, por entonces candidato a la alcaldía de Huancayo, hablar de presuntos sobornos a testigos claves en el juicio para impedir que Hurtado vaya preso.





Empresa de seguridad y testaferro

Raúl Hurtado contó que se conoció con el legislador en el 2010, por medio de su hermana, quien en ese entonces salía con el político.

Según su testimonio, el congresista le ofreció ser su testaferro en la creación de la empresa C.E.& G Sociedad Comercial de Respuesta Limitada, que brindaba seguridad.

López no podía, ya que en ese entonces tenía contratos con una empresa del rubro de limpieza. Era estudiante y también hijo de uno de los maestros.

A cambio de prestar su nombre en los papeles, Hurtado recibía más de mil soles al mes.

Sin embargo, en el 2018, la Sunat etectó facturaciones extrañas, maniobras tributarias fraudulentas en agravio del Estado, por lo que abrió un proceso judicial contra la empresa.

Ahora, el presunto testaferro tiene miedo que la sentencia sea efectiva e ir a prisión. Por lo que informó que entregará los audios a la Fiscalía. Está dispuesto a que se sometan a todas las pruebas, ya que refiere tener la verdad.

En tanto, el congresista al ser confrontado ha negado que los audios que lo incriminarían le pertenezcan.





